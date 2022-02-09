كهرباء جبيل شكرت وزيري الطاقة والسياحة ومديرية النفط على تأمين المازوت

أصدرت شركة كهرباء جبيل بيانا مساء اليوم شكرت فيه "وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير السياحة وليد نصار ومديرية النفط، على وعدهم بتأمين حاجتنا من مادة المازوت ابتداء من نهار الغد، لحين تسوية اوضاع الباخرة المعطلة والبدء بالتفريغ بخزانات شركات التوزيع".واعلنت الشركة انه "بناء لذلك سيتم حاليا إلغاء برنامج التقنين الجديد الذي كان اعلن عنه اليوم وإعادة العمل بالبرنامج السابق:من 3:30 ليلا حتى الساعة 5:30 صباحاوأملت أن تتم تسوية الأمور سريعا."