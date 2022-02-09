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لبنان
لعبة pubg تتسبب بإشكال واطلاق نار في التبانة - طرابلس
Lebanon 24
09-02-2022
|
15:18
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وقع اشكال فردي بين المدعو "ع.س" و "ع.ب" في محلة التبانة شارع سوريا في طرابلس حيث اقدم الاول على ضرب الثاني بكعب مسدس على رأسه ليقوم على اثرها الاخير بإحضار رشاش حربي ويطلق النار بإتجاه محل انترنت في المحلة المذكورة وعلى عدد من السيارات المركونة في المكان ويفر بعدها الى جهة مجهولة.
وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية لعبة ال pubg، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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