نجم لـ"الأنباء" الكويتية: لم نتمكّن من التغيير ولكن نجحنا في وقف الحرب الأهلية

أكد عضو كتلة المستقبل النائب اللبناني نزيه نجم أنه "لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ما دام رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لن يترشح"، معتبرا أن "الحريري كان خط الدفاع الأول عن المسيحيين والطوائف الأخرى باتجاه التطرف في لبنان"، مشددا على "ان الحريري ضرورة للعمل السياسي، لأنه صمّام الأمان".وقال في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "للأسف لقد أخذوا البلد الى مكان لا يمكننا ان نذهب معهم إليه، نحن لا يمكننا ان نقاتل الناس، وغير قادرين على تحمل هذه الأوضاع، لذلك فلنر ماذا سيفعل غيرنا؟"وأضاف: "نحن لا يمكننا ان نحدث أي تغيير إذا بقينا في العمل السياسي، على الرغم من كل محاولاتنا المستمرة. وكما قال الرئيس الحريري، نحن كنا نحاول تجنيب البلد تداعيات على الأرض، كانت يمكن ان تتسبب في حرب أهلية، فلم نتمكن من ان نحقق شيئا، مادام هناك فريق يحمل السلاح ويريد القتال خارج لبنان".وتابع: "نحن لا نستطيع ان نفعل شيئا أمام هذا الأمر، لذلك فضلنا الانسحاب".(الأنباء الكويتية)