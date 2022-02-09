ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. لبنان يدرس النقاط المطروحة للوصول إلى حلول

عقد الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين امس لقاءات مكثفة مع القيادات اللبنانية تمحورت حول الطروحات الإسرائيلية التي حملها بعدما زار تل ابيب الاسبوع الماضي.

وأكد مصدر رسمي لبناني لـ"الأنباء" الكويتية ان "الاجواء ايجابية جدا، وهناك ارادة بالوصول إلى حل، ولبنان منفتح على دراسة الاقتراحات الجديدة".

وأوضح ان "في الطروحات الجديدة التي حملها هوكشتاين ما يؤشر إلى امكانية القبول بالخط المتعرج الذي يلغي أي شراكة في الحقول الغازية بين لبنان واسرائيل، لاسيما في حقل قانا الذي يريده لبنان كاملا وحقل كاريش الذي يصبح كاملا لاسرائيل، مع وجود طروحات تبقي على امكانية الاستثمار المشترك، بحيث تقوم شركة عملاقة بالاستثمار في الحقول المتنازع عليها ويتفق على توزيع العائدات".

(الأنباء الكويتية)