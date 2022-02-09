عودة التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد انقطاع لثلاثة أيام

عاد التيار الكهربائي إلى محطات بعلبك، اللبوة، والهرمل، قبيل العاشرة والنصف من مساء اليوم، بعد انقطاع دام ثلاثة أيام متواصلة.

وكان النائب علي المقداد قد أكد في حديث ل"الوكالة الوطنية للإعلام" أن اتصالاته مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان أسفرت عن وعود بعودة التيار الكهربائي إلى البقاع وبعلبك الهرمل حوالى الساعة العاشرة ليلا".