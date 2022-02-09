لبنان

عودة التيار الكهربائي إلى بعلبك بعد انقطاع لثلاثة أيام

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:31
A-
A+
Doc-P-916791-637800465232392036.jpg
Doc-P-916791-637800465232392036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد التيار الكهربائي إلى محطات بعلبك، اللبوة، والهرمل، قبيل العاشرة والنصف من مساء اليوم، بعد انقطاع دام ثلاثة أيام متواصلة.
وكان النائب علي المقداد قد أكد في حديث ل"الوكالة الوطنية للإعلام" أن اتصالاته مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان أسفرت عن وعود بعودة التيار الكهربائي إلى البقاع وبعلبك الهرمل حوالى الساعة العاشرة ليلا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:03 | 2022-02-09
23:07 | 2022-02-09
22:58 | 2022-02-09
18:30 | 2022-02-09
17:30 | 2022-02-09
17:30 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website