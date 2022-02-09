لبنان

الازدياد "مخيف"... كم بلغ عدد المسافرين والمهاجرين من لبنان عام 2021؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:40
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ذكرت "الدولية للمعلومات" انه استناداً إلى حركة دخول وخروج اللبنانيين الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، فقد وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79,134 شخصاً مقارنة بـ 17,721 شخصاً في العام 2020 أي بارتفاع مقداره 61,413 شخصاً ونسبته 346%. وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمس الماضية.

وخلال هذه الأعوام 2017-2021 وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215,653 شخصاً وفقاً لما هو مبين في الجدول الآتي:
 
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