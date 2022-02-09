لبنان

اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الاساسي الرسمي تنتظر إقرار بدل النقل للعودة إلى التدريس

Lebanon 24
09-02-2022 | 17:00
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أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا جاء فيه:
تعلن اللجنة الفاعلة وتؤكد انها ملتزمة مع لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي (اساسي وثانوي ومهني) كافة بقرار اللاعودة بانتظار جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس ليقر مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين رسميا، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
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