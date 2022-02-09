توقيف لبنانية وسوري في الماري حاصبيا بجرم حيازة حشيشة الكيف

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في بلدة الماري قضاء حاصبيا كلا من المواطنة م. د والسوري غ. ا بجرم حيازة مادة حشيشة الكيف. وقد تم تسليمهما الى مخفر راشيا الفخار لمتابعة التحقيق.