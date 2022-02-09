إخماد حريق وإنقاذ مواطن من داخل شقة في ميس الجبل

قام عناصر الدفاع المدني في مركز ميس الجبل بإهماد حريق شب داخل شقة تقع في الطابق الثاني من مبنى سكني في بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون. كما عملوا على إنقاذ مواطن من داخل الشقة، فيما تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى.