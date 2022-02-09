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لبنان
إخماد حريق وإنقاذ مواطن من داخل شقة في ميس الجبل
Lebanon 24
09-02-2022
|
18:30
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قام عناصر الدفاع المدني في مركز ميس الجبل بإهماد حريق شب داخل شقة تقع في الطابق الثاني من مبنى سكني في بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون. كما عملوا على إنقاذ مواطن من داخل الشقة، فيما تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى.
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