"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن

كتبت" النهار": من غير الممكن تجاهل ظاهرة سلبية خلال القداس بعيد مار مارون في الجميزة اتسمت بخفّة هزلية وأساءت إلى موقع رئاسة الجمهورية، وتمثّلت في استقدام مفتعل لـ"جوقة مصفّقين" ممّا يُسمّى "الحرس القديم" إلى الكنيسة للهتاف والتصفيق لرئيس الجمهورية ، بحيث عمدوا إلى مواكبة دخول الرئيس ميشال عون الى الكنيسة بإطلاق شعارات شعبوية والتصفيق داخل الكنيسة، الأمر الذي أشعل موجات انتقاد وسخرية لهذه الحركة المدبّرة بسخافة مسيئة إلى شخص الرئيس في المقام الأول".ونقلت" الانباء" عن مصادر بكركي "استهجانها وانزعاجها الشديدين لما أسمته "بعراضة الشغب" التي جرت في حرم المطرانية لحظة وصول الرئيس عون للمشاركة في الاحتفال والصرخات المؤيدة له "بما يعد اساءة للمكان وللمناسبة المحتفى بها في آن"، معتبرة أنه "كان بإمكان المتعطشين للتعبير عن الولاء السياسي لهذا الفريق او ذاك تحييد الاماكن المقدسة ودور العبادة عن هذه الحركات الصبيانية".