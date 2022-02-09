لبنان

خبير انتخابي: نحو 70% من اللبنانيين يتجهون إلى مقاطعة الانتخابات

Lebanon 24
09-02-2022 | 23:18
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قال الخبير الانتخابي كمال فغالي ل"الشرق الاوسط" انه لا يمكن حسم نتائج الانتخابات بناء على التحالفات واللوائح التي أُعلن عنها حتى الساعة في معظم الدوائر الانتخابية، كاشفاً أن استطلاعات الرأي التي أُجريت في عدد كبير من المناطق اللبنانية أظهرت توجه نحو 70% من اللبنانيين إلى مقاطعة الانتخابات أو عدم رغبتهم في الإفصاح عن الجهة التي سيصوّتون لها بانتظار اتضاح صورة الانتخابات الكاملة، مع تشديده على أن توحّد مجموعات المجتمع المدني إذا حصل، سيغيّر كل المعادلة، مشيراً في الوقت عينه إلى تراجع شعبية مختلف الأحزاب في المنطقة كما في كل المناطق اللبنانية.

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