صحيفة كويتية: "مواقف نصرالله عبوات في مسار احتواء الازمة مع الخليج"

كتبت صحيفة" الرأي" الكويتية : وصفت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عبر قناة «العالم» الإيرانية، بأنها أقرب إلى «عبواتٍ» زرعها في مسار محاولة احتواء الأزمة الكبرى بعلاقات لبنان مع الخليج العربي وفق بنود المبادرة الكويتية، وفي ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، في موازاة البُعد الجديد الذي عبّرتْ عنه الاتهاماتُ الخطيرة للجيش اللبناني و«أمْركة» المؤسسة العسكرية والتمليح لتأثير ضباط أميركيين في قرارات قيادتها «وهذا أمر يحتاج للمعالجة».ورأت هذه الأوساط أن نصرالله، برفْضه الورقة الكويتية، واصفاً إياها بأنها «إملاءات»، عمّق الأزمة مع دول الخليج التي ينتظر لبنان «الخطوةَ التالية» التي ستقوم بها رداً على جواب بيروت على المبادرة التي كان حَملَها اليها وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وتمحورت حول تدخلات «حزب الله» في شؤون بلدان مجلس التعاون وسلاحه وتحويله بلاد الأرز «منصة عدوان لفظي وفعلي» عليها.وشكّل الكلام الحازم لنصرالله بأن «أي شبهة تطبيع مع إسرائيل» في موضوع ترسيم الحدود البحرية «نحن ضده وهذا الموقف نعلنه من الآن»، ما يشبه «رسم حدود» للبنان الرسمي حيال الطروحات التي حَمَلَها هوكشتاين الذي التقى أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم.ورأت دوائر مراقبة أن الأمين العام، قطع الطريق باكراً أمام أي سيرٍ باقتراحٍ تردَّد أن هوكشتاين حمله.