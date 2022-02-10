بسبب تراكم الثلوج... اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:عيناتا - الارز.كفردبيان - حدث بعلبك.المنيطرة - حدث بعلبك.العاقورة - حدث بعلبك.القموعة - القبيات.مرجحين - مشمش.معاصر الشوف - كفريا.تنورين - حدث الجبة.تنورين - اللقلوق.ترشيش - زحلة.