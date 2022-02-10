لبنان

الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-02-2022 | 00:40
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أفادت صفحة Lebanon Weather Updates عبر حسابها على موقع فيسبوك ان منخفضا جويا قطبي المنشأ يضرب لبنان حاليا.

 

هذا المنخفض يتميز بفعالية شديدة غرب البلاد لذلك يحذر من احتمال تشكل العواصف الرعدية القوية وتساقط حبات البرد على اجزاء واسعة من الساحل والمرتفعات الغربية ومن خطر تشكل السيول وانجرافات التربة في بعض المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية.

اليوم الخميس طقس غير مستقر مع زخات امطار غزيرة احياناً شمالاً وجنوباً وثلوج متفرقة على ارتفاع 1200م وما فوق وانحسار المنخفض تدريجياً نهاراً بدءاً من مناطق الوسط ثم باقي المناطق بعد الظهر.

 

وأشارت الصفحة إلى ان الشتاء لم ينتهِ بعد وان هناك مؤشرات لا تزال قيد المتابعة لعودة النشاط القطبي بقوة لاحقاً بعد استراحة موقتة.

 
 

طقس الأيام المقبلة:

اليوم الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية .

 

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1100 في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

 

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

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