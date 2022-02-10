لبنان

الموازنة تعبر مجلس الوزراء اليوم "بسلاسة" وحدث ثقافي تشهده بيروت قبل الظهر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-02-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-916854-637800771864688423.jpg
Doc-P-916854-637800771864688423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ارتياحه لمسار المناقشات التي جرت بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدا لاقرارها بعد ظهر اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري.

ويؤكد رئيس الحكومة ان الاجواء الايجابية داخل مجلس الوزراء والتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون يشكلان دفعا لانجاز الموازنة واحالتها على مجلس النواب.

وفي المعلومات ان سيتم تحديد موعد اسبوعي لجلسات خاصة لمجلس الوزراء لدرس كل الملفات الاساسية، والجلسة الاولى الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لملف الكهرباء .

واليوم، وفي خطوة رمزية تؤكد ارادة اللبنانيين بالنهوض رغم كل الويلات التي تحل بلبنان، سيقام عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، بدعوة من وزير الثقافة محمد المرتضى، احتفال في المكتبة الوطنية في بيروت بعد انتهاء اعمال ترميمها من الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وسيقام الاحتفال برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيلقي كلمة في المناسبة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:06 | 2022-02-10
03:00 | 2022-02-10
02:45 | 2022-02-10
02:45 | 2022-02-10
02:38 | 2022-02-10
02:30 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website