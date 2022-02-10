الموازنة تعبر مجلس الوزراء اليوم "بسلاسة" وحدث ثقافي تشهده بيروت قبل الظهر

يعبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ارتياحه لمسار المناقشات التي جرت بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدا لاقرارها بعد ظهر اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري.

ويؤكد رئيس الحكومة ان الاجواء الايجابية داخل مجلس الوزراء والتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون يشكلان دفعا لانجاز الموازنة واحالتها على مجلس النواب.

وفي المعلومات ان سيتم تحديد موعد اسبوعي لجلسات خاصة لمجلس الوزراء لدرس كل الملفات الاساسية، والجلسة الاولى الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لملف الكهرباء .

واليوم، وفي خطوة رمزية تؤكد ارادة اللبنانيين بالنهوض رغم كل الويلات التي تحل بلبنان، سيقام عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، بدعوة من وزير الثقافة محمد المرتضى، احتفال في المكتبة الوطنية في بيروت بعد انتهاء اعمال ترميمها من الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وسيقام الاحتفال برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيلقي كلمة في المناسبة.