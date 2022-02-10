لبنان

حادث مأساوي عند شاطئ العريضة في الشمال!

Lebanon 24
10-02-2022 | 00:58
A-
A+
Doc-P-916856-637800773089959030.jpg
Doc-P-916856-637800773089959030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة خ. ا. ن. خلال قيامه بصيد السمك في منطقة العريضة، وذلك جراء موج البحر العالي. وتم نقل الجثة الى مستشفى الخير في المنية.
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه الدورة وصولا الى الكرنتينا محلة سوق السمك بسبب تاخر دخول الشاحنات الى المرفأ (التحكم المروري)
lebanon 24
10/02/2022 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق عيون السمك - المنية بسبب انهيار التربة
lebanon 24
10/02/2022 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السمك والصياد ضحية وزارة الزراعة... والمواطن يدفع
lebanon 24
10/02/2022 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات عالمية تستثمر بالثروة السمكية السعودية
lebanon 24
10/02/2022 10:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

السمك

العريضة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-02-10
03:06 | 2022-02-10
03:00 | 2022-02-10
02:45 | 2022-02-10
02:45 | 2022-02-10
02:38 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website