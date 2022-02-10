لبنان

نائب يوجه نصيحة: "يعيد حساباتو ويربط زندو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2022 | 01:45
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سخر احد النواب الحاليين عن "بعلبك-الهرمل" أمام عدد من زوّاره من الاسلوب الذي يتبعه احد الاحزاب المسيحية لاقتحام الدائرة انتخابياً آملاً بالفوز بمقعد شيعي من معارضي "الثنائي"، معتبراً أن "حزب الله" قد ساند اهالي المنطقة خلال فترة احتدام الازمة الاقتصادية والمعيشية، الامر الذي لا يزال محفوظاً لدى هؤلاء الذين سيسعون لشدّ عصب الجمهور الشيعي في هذه المرحلة.

ولفت النائب الى أن "هذا الحزب يحتاج الى تغيير تكتيكه في ما  يتعلّق بالمعركة الانتخابية في بعلبك الهرمل".

 وتوجّه الى زواره بالقول ممازحاً: نصيحة يعيد حساباتو  ويربط زندو"!

المصدر: لبنان 24

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