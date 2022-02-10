عين الجميع على "هذا المقعد الماروني"

يبدو ان كل القوى السياسية المسيحية ترغب بالفوز بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي وراشيا، وفق ما تشير المعطيات.

"التيار الوطني الحر" سيتفق مع الوزير السابق حسن مراد على اسم شخصية مارونية تكون مرشحة على اللائحة.

كما ان "لائحة القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي" ستضم شخصية مارونية، قد تكون مرشح "القوات" المباشر، الامر الذي يجعل المعركة على هذا المقعد محتدمة للغاية بين مختلف الاطراف.

مصادر مطلعة سألت لماذا عن اسباب الابتعاد عن المقعد الارثوذكسي؟ وهل سيترك للنائب ايلي الفرزلي من دون معركة فعلية؟