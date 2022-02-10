حريق في الغازية.. اليكم التفاصيل

وقع حريق كبير فجرا في الغازية على طريق قناريت في بناية كنيار، بالاضافة إلى عدد من السيارات المتوقفة الى جانب المبنى. وقد عملت فرق الاطفاء وبلدية الغازية على اخماده، وإقتصرت الأضرار على الماديات.