لبنان

"ثوار الشمال" يرفضون نشاط رجل اعمال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2022 | 03:15
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بعد أن استشعر "ثوار" 17 تشرين أن بعض المجموعات المدنية في الشمال التي تدعو الى تجمّعات تحت ذريعة رصّ صفوف المجتمع المدني مدعومة من احد رجال الاعمال الوافدين حديثاً الى عالم السياسة، قرّر هؤلاء ابلاغ صاحب الدعوة المتخفّي خلف "شخصيات ثورية" رفضهم الاختراق السياسي المقنّع للثورة او حتى تأمين شرعيتها عبر مرشحين منشقّين عن الاحزاب ، وذلك بعدما فوجئوا خلال التجمّع بوجوه من احدى الحركات السياسية التي يرأسها  احد النواب الذين ركبوا موجة "الانتفاضة" في محاولة للتنسيق مع رجل الاعمال وزجّ اسماء بعض المدعومين منه بين جمهور الحراك.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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