الأسعار بالدولار!

بسبب تغيّر سعر الصرف الدائم واليومي، لجأ العديد من المتاجر "الأونلاين" في لبنان الى تحديد الاسعار بالدولار، حيث يتم احتسابها وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو وفق سعر صرف خاص بها، يكون بالعادة أقل من السوق الموازية. ورغم هذه الخطوة، تلاقي الكثير من هذه المتاجر إقبالاً، خاصة تلك المتعلقة بالهدايا ومستحضرات التجميل، لأنها تقدّم أفكاراً وسلعاً مبتكرة وعصرية لا تتوافر في الأسواق التقليدية.