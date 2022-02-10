الاعلاميون ينسحبون تباعا:"مش معركتنا"

بعد المعلومات التي تحدثت عن توجه لدى عدد من الاعلاميين لخوض المعركة الانتخابية، لوحظ أن كثيرين منهم، غيّر خطابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين أنه لن يخوض هذه المعركة بعد تراجع مجموعة من الاحزاب عن دعمهم، على عكس ما جرى في الانتخابات الماضية.