لبنان

الاسواق تتحرك.. وانفراجات ملموسة قريباً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2022 | 03:45
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مع استقرار سعر صرف الدولار عند حدود الـ 21 ألف ليرة في الفترة الأخيرة، بدأت تظهر انفراجات ملموسة على القطاع التجاري.

وفي هذا الإطار، أكد خبير اقتصادي أن "التجار والمؤسسات احتاجوا بعض الوقت لخفض الأسعار ،وبالتالي فإن التسعير على 21 أو22 ألف ليرة بدأ يظهر في الأسواق".

ولفت إلى ان "الحركة في الأسواق سجلت تحسناً بداية شهر شباط الحالي جراء انخفاض سعر صرف الدولار  في مقابل الليرة"، معتبرا انه "بحال استمرار الأمور على ما هي عليه فمن المؤكد أن القدرة الشرائية عند اللبناني سترتفع وحركة المبيعات ستزداد لدى التجار".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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