"الطبل" مطلوب ب٨٠٠ محضر ومحكوم بالاشغال الشاقة

كتب المحرر القضائي:

في نيسان الماضي، أوقف الظنّين حسين.ص (فلسطيني) بعد أن ضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف ودفتر لفّ.وبالتحقيق معه، إعترف بتعاطيه الحشيشة التي يستحصل عليها من شارع فرحات داخل مخيم شاتيلا من شخص ملقّب ب"الطبل"، وقد تبيّن من مراجعة سجلات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بأن هذا الأخير هو المتّهم محمد.ن (سوري) المطلوب بأكثر من 800 محضرٍ بجرائم ترويج المخدرات والإتجار بها.وفي التحقيق الإستنطاقي، كرّر الظنّين حسين.ص إفادته الأولية، ثم كرّرها خلال إستجوابه أمام المحكمة، موضحاً أنه لا يعرف إسم المروّج الذي كان يزوّده بالمخدرات التي كان يستحصل عليها من شباك صغير في مخيم شاتيلا.وقد تبيّن من التحقيقات المجراة، لا سيما إعتراف الظنّين وضبط كمية قليلة من المخدرات معه مع دفتر ورق لفّ، وأقواله أنه يشتري الحشيشة من مخيم شاتيلا، ومن قرينة تواري المتّهم محمد.ن عن الأنظار والملاحقات العديدة بحقه، إقدام المتّهم على الإتجار بالمخدرات وبيعها للظنّين الذي أقدم على تعاطيها.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم محمد.ن بجناية المادة 125/مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية.كما أدانت هيئة المحكمة الظنيّن حسين.ص بجنحة المادة 127/ مخدرات، وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وإنزالها تخفيفاً الى سنة واحدة، والإكتفاء بمدة توقيفه، وتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة، كما حكمت بتضمين المحكوم عليهما الرسوم والنفقات كافة.