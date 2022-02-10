لبنان

بعد انقطاع دام 4 أيام... عودة التيار الكهربائي الى الهرمل

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:14
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عاد التيار الكهربائي إلى مدينة الهرمل وقرى القضاء بعد انقطاع دام أربعة أيام.
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