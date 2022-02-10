لبنان

تعميم من سلام لحماية المستهلك ومكافحة غلاء الاسعار

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:24
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طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من كل محلات السوبرماركت ايداع الوزارة اسعار السلع الرئيسية لديها كل نهار اثنين من كل اسبوع، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة غلاء الاسعار.
وجاء في نص التعميم:
انفاذاً للقرار رقم ١/٢٧٧ تاريخ ١٥/٦/١٩٧٢ المتعلق "بتحديد نسب الارباح التجارية" والحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة المفرق وفقاً لفئات السلع، ومن أجل مراقبة حركة اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالاسعار، يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة اسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك كل نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني:
mkrayem@economy.gov.lb
rdaher@economy.gov.lb

لبنان

إقتصاد

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