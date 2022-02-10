عبدالله: لافت ما سمعناه من تشكيك بدور الجيش

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "هناك إجماع وطني، كان يعبر عنه دائما، حول دور الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على وحدة البلد وحماية الاستقرار الداخلي، وبخاصة بعد أحداث 17 تشرين والتداعيات الاجتماعية للانهيار الاقتصادي والنقدي المتسارع. لذا، كان لافتا، ما سمعناه من تشكيك في هذا الدور، في التوقيت والمضمون".

هناك إجماع وطني،كان يعبر عنه دائما، حول دور الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على وحدة البلد وحماية الاستقرار الداخلي وبشكل خاص ،بعد أحداث ١٧ تشرين والتداعيات الأجتماعية للأنهيار الأقتصادي والنقدي المتسارع .

لذا،كان ملفتا ،ما سمعناه من تشكيك بهذا الدور ،

بالتوقيت وبالمضمون ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 10, 2022