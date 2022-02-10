عبدالله: لافت ما سمعناه من تشكيك بدور الجيش

هناك إجماع وطني،كان يعبر عنه دائما، حول دور الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على وحدة البلد وحماية الاستقرار الداخلي وبشكل خاص ،بعد أحداث ١٧ تشرين والتداعيات الأجتماعية للأنهيار الأقتصادي والنقدي المتسارع .
لذا،كان ملفتا ،ما سمعناه من تشكيك بهذا الدور ،
بالتوقيت وبالمضمون !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 10, 2022
هناك إجماع وطني،كان يعبر عنه دائما، حول دور الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على وحدة البلد وحماية الاستقرار الداخلي وبشكل خاص ،بعد أحداث ١٧ تشرين والتداعيات الأجتماعية للأنهيار الأقتصادي والنقدي المتسارع .
لذا،كان ملفتا ،ما سمعناه من تشكيك بهذا الدور ،
بالتوقيت وبالمضمون !