لبنان

الحريري وعد بالعودة قبل 14 شباط.. وهذا ما سيقوله

Lebanon 24
10-02-2022 | 03:06
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أكد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن الوعد الذي قطعه الرئيس سعد الحريري على قيادة تيار المستقبل هو أن يعود إلى لبنان قبل 14 شباط الجاري لعقد لقاء مع أعضاء "المستقبل" ومن أجل ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ولكن حتى الساعة تاريخ عودته ليس واضحاً.
وأشار علوش إلى أن مسألة إلقاء الحريري كلمة في الذكرى لا تزال قيد البحث إنما ستكون هناك وقفة رمزية، مرجّحاً أنه إذا تحدّث الحريري فسيكرّر ما قاله سابقاً مع تقديم بعض التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بالمرشحين الذي كانوا سابقاً على لوائح تيار المستقبل ويعلنون اليوم ترشحهم.
وعن سدّ الفراغ الذي تركه تيار المستقبل على الساحة السنيّة، أشار علوش إلى أن الأمور متروكة لخيارات الناس وهناك محاولة جدية من قبل عدد من الشخصيات لإيجاد بوصلة عامة كي لا تحصل شرذمة على الساحة السنية.
 
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