"جنون" طقس شباط: المنخفض الجوي إلى انحسار.. والحرارة أعلى من معدلاتها في هذا الموعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا صباحا ، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر انزلاق السيارات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي مركزه جنوب غرب تركيا، ومصحوب بكتل هوائية باردة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء هذا اليوم، حيث ينحسر فترة ليل الخميس / صباح الجمعة.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19درجة مئوية )

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، و تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، و تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا، وتساقط حبات البرد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية. تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيا اعتبارا من فترة بعد الظهر ، ويبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو عن 1100 ومافوق. يحذر من الانزلقات ومن انعدام الرؤية بشكل كلي بسبب تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و تنحسر كليا فترة ليل الخميس / صباح الجمعة.

الجمعة: غائم جزئيا صباحا ، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال و في الداخل ، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر انزلاق السيارات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية في ساعات الصباح الأولى وخلال الليل، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 8 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء على الجبال بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 80%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,27

- ساعة غروب الشمس: 17,17