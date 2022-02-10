لبنان

نصار قدم أيقونة للمطران عون في عيد مار مارون وشارك في قداسي الجميزة وطرابلس

Lebanon 24
10-02-2022 | 03:21
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شارك وزير السياحة المهندس وليد نصار في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عيد مار مارون في كنيسة مار مارون في الجميزة، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وشخصيات.

طرابلس
وحضر الوزير نصار ممثلا الرئيسين عون وميقاتي القداس الالهي لمناسبة عيد القديس مارون في كنيسة مار مارون في طرابلس، والذي ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بمشاركة رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، عاونه خادم الرعية ولفيف من الكهنة، وذلك بحضور شخصيات وفعاليات من المنطقة.

جبيل
كذلك، حضر الوزير نصار القداس الإحتفالي الذي ترأسه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في كاتدرائية مار بطرس في جبيل لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية والذكرى السنوية العاشرة لتوليته مقاليد الابرشية عاونه فيه عدد من الأساقفة والآباء، خادم الرعية وامين سر الابرشية، وخدمته جوقة الرعية، وذلك بحضور عدد من شخصيات مدينة جبيل وقضائها وفعاليات المنطقة.
وقدم نصار أيقونة إلى المطران عون بمناسبة عيد مار مارون واحتفالا بالسنة العاشرة لتوليته مقاليد الأبرشية.
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