نوع جديد من السرقات ينتشر في الشمال!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام عدد من اللصوص على سرقة عدادات المياه من بلدة ببنين، وفروا الى جهة مجهولة.

يذكر ان هذا النوع من السرقة جديد.

كما ان المياه مقطوعة من هذه المنطقة.