لبنان

بيان هامّ لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:07
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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، بيان يتعلّق بتمديد التخفيض على غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة وتمديد مفعول قانون تعليق المهل على بعض الرسوم المتوجبة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2021.
التفاصيل في الصّورة المرفقة.
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هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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