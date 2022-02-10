بالجرم المشهود... توقيف 3 أشخاص أثناء قيامهم بالسرقة في هذه المنطقة

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت في المنية 3 أشخاص بالجرم المشهود أثناء قيامهم بالسرقة في محلة المنية الطريق البحري .



وتم تحويلهم الى القضاء المختصّ لتوسع بتحقيق معهم.