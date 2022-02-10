ميقاتي خلال رعايته اعادة افتتاح المكتبة الوطنية: للعمل من أجل انجاز خطة نهوض واجراء الانتخابات النيابية في موعدها



وشدد على " اننا نأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره".

واكد " ان الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق". دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة ،كي لا اقول الصعبة، وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار ، وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، باعتبارها استحقاقا دستوريا اساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون".وشدد على " اننا نأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره".واكد " ان الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق".







موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته قبل ظهر اليوم اعادة افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع بعد الانتهاء من اعمال ترميم البناء الذي تضرر اثر انفجار مرفأ بيروت عدا الاضرار التي لحقت بالمعدات والاجهزة داخل المقر، وذلك بتمويل مشترك من دولة قطر ومؤسسة "اليف" الدولية التي تعنى بالحفاظ على التراث في مناطق النزاعات في العالم.



وقد افتتح الرئيس ميقاتي ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المكتبة الوطنية في حضور وزير الدفاع موريس سليم، وزير الطاقة وليد فياض ،وزير الصحة فراس أبيض، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، وزير العمل مصطفى بيرم، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، وشخصيات ديبلوماسية وسياسية وثقافية وجامعية وتربوية. موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته قبل ظهر اليوم اعادة افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع بعد الانتهاء من اعمال ترميم البناء الذي تضرر اثر انفجار مرفأ بيروت عدا الاضرار التي لحقت بالمعدات والاجهزة داخل المقر، وذلك بتمويل مشترك من دولة قطر ومؤسسة "اليف" الدولية التي تعنى بالحفاظ على التراث في مناطق النزاعات في العالم.وقد افتتح الرئيس ميقاتي ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المكتبة الوطنية في حضور وزير الدفاع موريس سليم، وزير الطاقة وليد فياض ،وزير الصحة فراس أبيض، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، وزير العمل مصطفى بيرم، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، وشخصيات ديبلوماسية وسياسية وثقافية وجامعية وتربوية.



الرئيس ميقاتي

والقى الرئيس ميقاتي في المناسبة كلمة قال فيها"نحن هنا اليوم مجددا لنشهد ونؤكد ان بيروت كانت وستبقى أم الشرائع ومدينة عصية على الياس. فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية ، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة ، كشاهد حي على ان بيروت لن تموت ، ولو تدمرت بظروف مختلفة ، ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق".



وقال "زلزال عام 551 دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت. وزلزال المرفأ في الرابع من آب ٢٠٢٠ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل.

المكتبة الوطنية التي نلتقي في رحابها اليوم بعد إنتهاء أعمال ترميمها نتيجة انفجار مرفا بيروت، كانت وستبقى واحة أمل تجمع اللبنانيين وعنوانا من عناوين الثقافة والفكر والعلم.



اضاف"صحيح أن التكنولوجيا الرقمية باتت تطغى على الورق والكتاب في العديد من مفاصل حياتنا ، لكن الكتاب يبقى المرجع الاساسي للتطور العلمي. وما تكتنزه هذه المكتبة من ابداعات متنوعة في كل مجالات الثقافة ، خير دليل على ما نقول. والتحدي الاساسي سيبقى في الحفاظ على هذا الارث ونقله الى الاجيال المقبلة ، وهو الاساس في غنى هذا الوطن الفكري وتنوعه، وتميّزه في هذا الشرق.

وفي هذه المناسبة فانني ادعو الى العمل لجعل الأرشيف الوطني جزءا" من هذه المكتبة الوطنية، حفظا للتراث ولجعله في متناول اهل العلم والاختصاص وجميع الراغبين في الاحاطة بتاريخ هذا الوطن وحاضره". والقى الرئيس ميقاتي في المناسبة كلمة قال فيها"نحن هنا اليوم مجددا لنشهد ونؤكد ان بيروت كانت وستبقى أم الشرائع ومدينة عصية على الياس. فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية ، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة ، كشاهد حي على ان بيروت لن تموت ، ولو تدمرت بظروف مختلفة ، ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق".وقال "زلزال عام 551 دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت. وزلزال المرفأ في الرابع من آب ٢٠٢٠ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل.المكتبة الوطنية التي نلتقي في رحابها اليوم بعد إنتهاء أعمال ترميمها نتيجة انفجار مرفا بيروت، كانت وستبقى واحة أمل تجمع اللبنانيين وعنوانا من عناوين الثقافة والفكر والعلم.اضاف"صحيح أن التكنولوجيا الرقمية باتت تطغى على الورق والكتاب في العديد من مفاصل حياتنا ، لكن الكتاب يبقى المرجع الاساسي للتطور العلمي. وما تكتنزه هذه المكتبة من ابداعات متنوعة في كل مجالات الثقافة ، خير دليل على ما نقول. والتحدي الاساسي سيبقى في الحفاظ على هذا الارث ونقله الى الاجيال المقبلة ، وهو الاساس في غنى هذا الوطن الفكري وتنوعه، وتميّزه في هذا الشرق.وفي هذه المناسبة فانني ادعو الى العمل لجعل الأرشيف الوطني جزءا" من هذه المكتبة الوطنية، حفظا للتراث ولجعله في متناول اهل العلم والاختصاص وجميع الراغبين في الاحاطة بتاريخ هذا الوطن وحاضره".





وقال "من هذا الصرح الوطني الجامع ادعو جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة، كي لا اقول الصعبة، وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار ، وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، باعتبارها استحقاقا دستوريا اساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون. ونأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره".



وقال" مسارنا طويل، ويلزمنا وقت للمواءمة بين الوضع الذي وصلنا اليه، وبين الوضع المعيشي. والحكومة جادة لإيجاد كل الحلول الممكنة، لدينا اليوم الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء ان شاء الله لإرسالها لمجلس النواب، وفي الموازنة مواد تنصف الموظفين في الإدارة العامة، وبعدها هناك خطة التعافي الاقتصادي.،وهي باب للوصول الى صندوق النقد الدولي وهي خطة لبنانية وطنية للخروج من الأزمة. وقال "من هذا الصرح الوطني الجامع ادعو جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة، كي لا اقول الصعبة، وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار ، وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، باعتبارها استحقاقا دستوريا اساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون. ونأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شانها باذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره".وقال" مسارنا طويل، ويلزمنا وقت للمواءمة بين الوضع الذي وصلنا اليه، وبين الوضع المعيشي. والحكومة جادة لإيجاد كل الحلول الممكنة، لدينا اليوم الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء ان شاء الله لإرسالها لمجلس النواب، وفي الموازنة مواد تنصف الموظفين في الإدارة العامة، وبعدها هناك خطة التعافي الاقتصادي.،وهي باب للوصول الى صندوق النقد الدولي وهي خطة لبنانية وطنية للخروج من الأزمة.





اضاف: الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق.

وخام "مجددا أعبر عن سروري للمشاركة في هذا اللقاء المميز، واحيي جهود معالي الوزير محمد مرتضى والقيمين على هذه المكتبة الوطنية والذين قاموا باعمال الترميم. واخص بالشكر دولة قطر ومؤسسة" اليف" ، وآمل تعميم هذه اللقاءات والمراكز الفكرية والثقافية في كل لبنان". اضاف: الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق.وخام "مجددا أعبر عن سروري للمشاركة في هذا اللقاء المميز، واحيي جهود معالي الوزير محمد مرتضى والقيمين على هذه المكتبة الوطنية والذين قاموا باعمال الترميم. واخص بالشكر دولة قطر ومؤسسة" اليف" ، وآمل تعميم هذه اللقاءات والمراكز الفكرية والثقافية في كل لبنان".

وزير الثقافة

والقى الوزير المرتضى كلمة رأى فيها انه :"في الزمن الصعب تبقى الثقافة ملجأً مشاعا لكلّ الناس. لا لتنسيهم واقعهم بل لكي تدلهم على القواعد الفكرية والآليات العلمية الكفيلة بتخطيه، بعيدًا من استثارة العصبيات والأنانيات والفئويات. ولبيروت دور أساسي هو بثُّ الوعي-الوعي لحتمية العيش معاً وغناه والوعي لما يحاك من مساع ترمي الى التفرقة والإنقسام- ولبيروت هوية واحدة تتمثّل في ثقافة الإنفتاح والعزّة والحريّة، أما غيرها مما قد تُنْسَبُ إليه العاصمةُ فَضَياع أو وهم أو هويَّات قاتلة كما قال أمين معلوف."

وتابع :" ولأننا أبناء إيمان يا دولة الرئيس، وشعبنا يردد في صلواته قولاً من أحد الكتابين: (إقرأْ) و(في البدءِ كان الكلمة)، ولأن وطننا مهد الأبجدية أثمنِ إنجاز إنساني، ولأننا ننبذ الظلامية وموت الفكر والإنغلاق والخنوع ونتنفس الإنفتاح وقبول الآخر والعِزّة وعدم الركون للظلم، سنظل نقول: عشتم، عاشت الثقافة، وعاش لبنان."



وعن بدايات المكتبة الوطنية قال :" كان للبنانَ الكبير من العمرِ سنة واحدة حين تبرع له الكونت فيليب دي طرازي بمكتبته النادرةِ التي ضمت أكثرَ من عشرين ألف كتاب ونحوًا من ثلاثة آلاف مخطوطة، فتشكَّلَت بذلك "دار الكتب الوطنية"، أولى المؤسسات الرسمية المبنيَّة بأيد لبنانيةٍ صافيةِ العروق، بخلاف كثير من المؤسسات الوطنية التي كان الفَرنسيون وراء إنشائها وتنظيمِها زمنَ الانتداب. "

وأضاف :" وراح المحتوى المعرفي في هذه المكتبة يكبر عامًا بعد عام، كما يكبر الإنسانُ ولكنْ، من غير شيخوخةِ مداد أو وهَن أوراق. فإن بيروت يومذاك، وبعدَه إلى زمن قريب، كانت مَطبعةَ الشرق ومِنبرَه شبهَ الوحيد المنفتح على الثقافات قديمِها والجديد، وساحة نضاله المشرعةَ الجهات لرياح الحرية التي أثمرت مئات من دور النشر، وآلافًا مؤلَّفَةً من الكتب والمسارح والمعارض، وحَراكًا نهضويًّا حداثيًّا في الأدب والشعر وسائر الفنون الجميلة، وجامعات ومنتديات وإعلامًا وصِحافةً فاغتنت بآثار هذا كلِّهِ المكتبةُ الوطنية حتى اكتنزَت رفوفُها بالبدائعِ من كل طارف في الفكرِ وتليد."