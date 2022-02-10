لبنان

ماذا يجري بآلات الـATM؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2022 | 04:30
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لا يزال عدد من المواطنين غير قادرين على سحب أموالهم من الـATM  بالعملة الوطنية من بعض المصارف، مما أثار الشكوك مجدداً عن سبب عدم تسليمهم الأموال بالليرة اللبنانية خصوصاً وأن مصرف لبنان أصدر قبل نحو أسبوع قرارًا يتيح للمصارف سحب أموال بالليلة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة" لتزويد خزناتهم بها في حال كان هناك شح.

تزامنًا مع ذلك، وأثناء محاولة بعض المودعين سحب أموال بالليرة اللبنانية، فوجئوا  أنه تم الحسم من حسابهم من دون تمكنهم من سحب الأموال من الـATM، فلم يعرفوا بالتالي إن كان هناك عطل بالآلة وتم حجز الأموال داخلها، أو أن آلة الـATM لا توجد فيها أموال أصلاً وحصل خلل بالحسابات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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