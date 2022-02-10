لبنان

أهالي ضحايا المرفأ يقتحمون قصر العدل (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2022 | 05:08
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بعبارة " يا رولا المصري عا القصر شرفي"، اقتحم عدد من أهالي ضحايا المرفأ قصر العدل في بيروت حيث دخلوا الى الطابق الأرضي وتجمعوا بالقرب من نصب الخطى الضائعة.
وكان الأهالي قد نفذوا وقفة إحتجاجية منذ العاشرة من صباح اليوم أمام قصر عدل بيروت قبل اقتحامه.
يشار الى أن القاضية المصري التي يطالب الأهالي بحضورها الى العدلية هي القاضية المكلفة بالنظر بطلب رد القاضي ناجي عيد الذي هو بدوره الناظر بملف كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، علماً أن الأخير مكفوفة يده عن الملف منذ ٢٣ كانون الأول الماضي.
 
ودخل المعتصمون الى قصر العدل من موقف بيت المحامي المحاذي لقصر العدل مجتازين البوابة المشتركة بين المبنيين
 
 
 

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