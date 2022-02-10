نقيب أصحاب الأفران: سلِّمونا المازوت

اعتبر نقيب اصحاب الأفران علي ابراهيم، في تصريح، انه "بعد شهرين من الاقفال المزمن ومن دون مبرر، عادت منشآت الدولة في الزهراني لتسليم مادة المازوت الى السوق المحلي والقطاعات الانتاجية، ومنها القطاع الحيوي الذي يؤمن لقمة العيش للمواطنين".وأكد "ان تدخل المنشآت يعيد التوازن المفقود الى السوق تلقائيا، ويكسر الاحتكار والسوق السوداء اللذين تم فرضهما بالقوة لشهرين"، وطالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض وجميع المعنيين في الحكومة "وتحديدا القيمين في مصرف لبنان تسهيل فتح الاعتمادات لمؤسسة ناجحة وفاعلة من مؤسسات الدولة بدلا من فرض الحصار الذي يرتد على القطاعات والمواطنين"، آملا ان "لا يكون التسليم ليوم واحد فقط، انما عملية مستدامة، والا نكون امام أسئلة وشكوك وحفلة تنكرية".