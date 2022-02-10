لبنان

نقيب أصحاب الأفران: سلِّمونا المازوت

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:06
A-
A+
Doc-P-916964-637800926118893271.jpg
Doc-P-916964-637800926118893271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر نقيب اصحاب الأفران علي ابراهيم، في تصريح، انه "بعد شهرين من الاقفال المزمن ومن دون مبرر، عادت منشآت الدولة في الزهراني لتسليم مادة المازوت الى السوق المحلي والقطاعات الانتاجية، ومنها القطاع الحيوي الذي يؤمن لقمة العيش للمواطنين".

وأكد "ان تدخل المنشآت يعيد التوازن المفقود الى السوق تلقائيا، ويكسر الاحتكار والسوق السوداء اللذين تم فرضهما بالقوة لشهرين"، وطالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض وجميع المعنيين في الحكومة "وتحديدا القيمين في مصرف لبنان تسهيل فتح الاعتمادات لمؤسسة ناجحة وفاعلة من مؤسسات الدولة بدلا من فرض الحصار الذي يرتد على القطاعات والمواطنين"، آملا ان "لا يكون التسليم ليوم واحد فقط، انما عملية مستدامة، والا نكون امام أسئلة وشكوك وحفلة تنكرية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2022-02-10
06:50 | 2022-02-10
06:45 | 2022-02-10
06:40 | 2022-02-10
06:37 | 2022-02-10
06:23 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website