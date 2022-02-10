جنبلاط استقبل وهاب... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

صدر عن امانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:التقى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو حيث جرى عرض للوضع اللبناني وتركز البحث على إنهاء كل ذيول الاحداث التي مازالت عالقة في الجبل؛ كما تم بحث الوضع الاجتماعي والصحي وضرورة دعم المؤسسات القائمة والتي تلعب دورا كبيرا في دعم المجتمع.