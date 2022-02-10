لبنان

ماذا يحصل امام النافعة في صيدا؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:45
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عمد اصحاب مكاتب تسجيل السيارات ومعقبو المعاملات وعدد من المواطنين على قطع الطريق امام مصلحة تسجيل السيارات النافعة في صيدا، بسبب عدم انتظام العمل نتيجة نقص في ايصالات المالية وعدم توافر مادة المازوت والانقطاع المستمر في الكهرباء، ما اثر سلبا على انتظام العمل وانعكس تأخيرا في انجاز معاملات المواطنين.
 
وشكا عدد من المحتجين من تأخر العمل، مطالبين بايجاد حل لهذه المشكلة "اذ لا يجوز تعطيل مصالح الناس وتأخير المعاملات". وبعد وقت تمت اعادة فتح الطريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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