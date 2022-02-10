لبنان

في الأشرفية...شاب ينتحر بالقرب من حاجز الجيش

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شاب على الانتحار داخل سيارته عبر اطلاق النار على نفسه بالقرب من حاجز للجيش في الاشرفية.
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