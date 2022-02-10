لبنان

ميقاتي استقبل الوزير السابق الياس بو صعب في السراي الحكومي

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:45
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوزير السابق الياس بو صعب في السراي الحكومي صباح اليوم.
أثر اللقاء أعلن بوصعب: ناقشنا نتائج زيارة الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية آموس هوكشتاين، وقمنا بتقييم للأجتماعات التي تمت، وأين هي مصلحة لبنان، وماهية الخطوات المقبلة لهذه الزيارة".
وإعتبر"أن هناك خطوة للأمام في ما قدمه الوسيط، ولكن لاشيء نهائيا بعد، وسنرى كيف ستكون نتائجها، هناك أمور يجب أن تستكمل داخليا، كما أن هناك أمور سيقدمها  هوكشتاين لاحقا".
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل بو فاعور.
 
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