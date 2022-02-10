لبنان

تجنبوا المسلك الغربي لاوتوستراد غزير.. زحمة خانقة!

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:06
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أدى انقلاب سيارة على اوتوستراد غزير المسلك الغربي الى زحمة سير خانقة. وقد حضرت الى المكان عناصر من قوى الامن والصليب الاحمر. 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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