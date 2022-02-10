لبنان

بهاء الحريري: الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:23
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 غرد بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".
 
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