بهاء الحريري: الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي

آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدّته.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 10, 2022
آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدّته.