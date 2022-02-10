بهاء الحريري: الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي

غرد بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".

آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدّته. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 10, 2022