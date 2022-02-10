لبنان

معوض: تمادي جرائم السرقة في اهدن يستدعي استنفار الاجهزة الامنية

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:45
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 غرد النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تعاني إهدن من التمادي في جرائم السرقة ما يستدعي استنفارا من الأجهزة الأمنية لكشف الفاعلين لأنه من غير المقبول ألا يتم اعتقال سارق واحد. كما أن الأساس يبقى في منع السرقات وهو دور البلدية المسؤولة عن نشر حراسة وعناصر شرطة، وتقصيرها الفاضح عن القيام بواجباتها أوصلنا إلى ما يحصل".
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