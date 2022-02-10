الجميل يتحدث عن الدولة "بلا رأس"

علق رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على جولة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود أموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين.



وكتب عبر حسابه على "تويتر": "في كل دول العالم، يتحدث شخص واحد باسم الدولة ويفاوض عنها خصوصا بموضوع مهم كترسيم الحدود، أما في الدولة الفاشلة فالمفاوض الدولي يجب ان يتفاوض مع كل المرجعيات السياسية والامنية وان يتحول لقاضي صلح في ما بينهم". وأرفق التغريدة بـ"هاشتاغ": "دولة بلا رأس".

بكل دول العالم، شخص واحد بيحكي باسم الدولة وبيفاوض عنها بالاخص بموضوع بأهمية #ترسيم_الحدود . اما بالدولة الفاشلة، المفاوض الدولي لازم يفاوض كل المرجعيات السياسية والامنية ويتحول لقاضي صلح بيناتهم. #دولة_بلا_راس #لبنان pic.twitter.com/4OjIkLMu50 — Samy Gemayel (@samygemayel) February 10, 2022