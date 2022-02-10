الجميل يتحدث عن الدولة "بلا رأس"

بكل دول العالم، شخص واحد بيحكي باسم الدولة وبيفاوض عنها بالاخص بموضوع بأهمية #ترسيم_الحدود . اما بالدولة الفاشلة، المفاوض الدولي لازم يفاوض كل المرجعيات السياسية والامنية ويتحول لقاضي صلح بيناتهم. #دولة_بلا_راس #لبنان pic.twitter.com/4OjIkLMu50
— Samy Gemayel (@samygemayel) February 10, 2022
بكل دول العالم، شخص واحد بيحكي باسم الدولة وبيفاوض عنها بالاخص بموضوع بأهمية #ترسيم_الحدود . اما بالدولة الفاشلة، المفاوض الدولي لازم يفاوض كل المرجعيات السياسية والامنية ويتحول لقاضي صلح بيناتهم. #دولة_بلا_راس #لبنان pic.twitter.com/4OjIkLMu50