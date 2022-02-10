لقاء بين أهالي ضحايا المرفأ والقاضي عبود... اليكم التفاصيل

دخل أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت والناشطون الى قصر العدل في بيروت، ورفضوا الخروج منه قبل الحصول على جواب واضح من القضاء حول عمله في الأيام المقبلة بالنسبة للبت بطلبات الرد من قبل رئيسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز القاضية رولا المصري.وخلال تواجدهم في قصر العدل التقوا الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود الذي وعد باستمرار عمل الرئيسة رولا المصري في البت بهذا القرار ، موضحاً بإنها لم تأخذ قراراً بالرد رفضاً أو قبولا بسبب استمرار درسها للملف بروية وعناية، كما صحح معلومة تقاعدها خلال شهر شباط الجاري، مؤكداً أن تاريخ إحالتها على التقاعد هو في شهر نيسان المقبل 2022. ومع هذه التوضيحات لمسار الملف، أنهى أهالي الشهداء أعتصامهم داخل قصر العدل في بيروت.