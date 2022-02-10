لبنان

في طرابلس... عثر عليه جثة هامدة

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المواطن "و.م" ( 60 عاما) جثة هامدة داخل احد المحلات التجارية في منطقة الزاهرية في طرابلس.

وتولت فرق الاسعاف  نقله الى احد مستشفيات المنطقة.

يذكر ان المتوفي كان يستخدم المحل التجاري الذي توفي فيه كمسكن له.
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طرابلس

الزاهرية

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