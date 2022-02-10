في طرابلس... عثر عليه جثة هامدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المواطن "و.م" ( 60 عاما) جثة هامدة داخل احد المحلات التجارية في منطقة الزاهرية في طرابلس.



وتولت فرق الاسعاف نقله الى احد مستشفيات المنطقة.



يذكر ان المتوفي كان يستخدم المحل التجاري الذي توفي فيه كمسكن له.