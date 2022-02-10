12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في عرمون... السرقات مستمرة
Lebanon 24
10-02-2022
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اقتحام مبنى سكني في منطقة عرمون، حيث قاموا بتكسير بوابة الحديد ونزع أكثر من ٦٠ شباك "الومنيوم" وسرقة كابلات كهربائية.
مواضيع ذات صلة
معوض: تمادي جرائم السرقة في اهدن يستدعي استنفار الاجهزة الامنية
Lebanon 24
معوض: تمادي جرائم السرقة في اهدن يستدعي استنفار الاجهزة الامنية
10/02/2022 16:56:22
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود... توقيف 3 أشخاص أثناء قيامهم بالسرقة في هذه المنطقة
Lebanon 24
بالجرم المشهود... توقيف 3 أشخاص أثناء قيامهم بالسرقة في هذه المنطقة
10/02/2022 16:56:22
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مواطن حاول سرقة منزل في كوبا البترونية
Lebanon 24
توقيف مواطن حاول سرقة منزل في كوبا البترونية
10/02/2022 16:56:22
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نوعٌ جديد من السرقة في لبنان.. إليكم ما يحصل في الشّمال (صور)
Lebanon 24
نوعٌ جديد من السرقة في لبنان.. إليكم ما يحصل في الشّمال (صور)
10/02/2022 16:56:22
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عرمون
سرقة
تابع
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
12:39 | 2022-02-09
09/02/2022 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:46 | 2022-02-10
قائد الجيش استقبل وهاب والسفيرة الاوسترالية مودعة
09:35 | 2022-02-10
ابي المنى التقى وفد حماس وثابت ومجلس أمناء مستشفى الإيمان
09:23 | 2022-02-10
دريان تابع الاستحقاق الانتخابي مع زواره
09:22 | 2022-02-10
جلسة دارسة الموازنة مستمرة في بعبدا... وتأكيد من عون وميقاتي على ضرورة القيام بالاصلاحات اللازمة
09:20 | 2022-02-10
وزارة الاشغال تطلق الاستشارات للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وقطاع المرافىء غدا
09:14 | 2022-02-10
بيان لوزارة التربية... هذا ما جاء فيه
فيديو
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
04:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
02:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact