في عرمون... السرقات مستمرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اقتحام مبنى سكني في منطقة عرمون، حيث قاموا بتكسير بوابة الحديد ونزع أكثر من ٦٠ شباك "الومنيوم" وسرقة كابلات كهربائية.