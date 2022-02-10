لبنان

في عرمون... السرقات مستمرة

Lebanon 24
10-02-2022 | 07:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اقتحام مبنى سكني في منطقة عرمون، حيث قاموا بتكسير بوابة الحديد ونزع أكثر من ٦٠ شباك "الومنيوم" وسرقة كابلات كهربائية.
 
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