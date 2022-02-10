مطلوب بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي... هذا ما حلّ به في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مفرزة حلبا القضائيه بتوقيف المدعو "م. ع" في منطقة وادي خالد.

يذكر ان المدعو تم توقيفه بتهمة تهريب الأشخاص من سوريا الى لبنان وهو مطلوب للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.