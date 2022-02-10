سلام استقبل سفير تونس في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، وجرى البحث في أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية نظراً لوجود الارضية الملائمة والاطار القانوني لهذه العلاقات. كما وجّه السفير دعوةً للوزير سلام لزيارة تونس.